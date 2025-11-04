Gary Medel sorpendió con fuerte decisión personal: Borró tatuaje vinculado a su ex pareja - Chilevisión

El futbolista nacional hizo un importante cambio en uno de sus grabados, situación que llamó la atención de sus seguidores.
Gary Medel tomó una tajante decisión personal que llamó la atención de sus seguidores, tapándose un tatuaje que estaba dedicado a su ex esposa.
El Pitbull optó por aplicar un radical cambio en el dibujo que tenía dedicado a Cristina Morales, con quien estuvo emparejado varios años.
El grabado era del rostro de la influencer española y estaba en el muslo derecho del futbolista nacional, el que fue reemplazado por dos de los héroes más conocidos de Marvel.
A través de sus redes sociales, el tatuador Patricio Alvarado mostró el antes y el después de su trabajo realizado con el volante de 38 años.
La imagen de Morales fue sustituida por diseños de Spider-Man y de Venom, los que cubren casi la totalidad del muslo del bicampeón de América.
Con esto, Medel da a entender que pone fin a la relación amoroso que tuvo con la periodista, a la que conoció en 2013 mientras se desempeñaba en el Sevilla.
Actualmente, la comunicadora mantiene un romance con Gastón del Castillo, hermano menor del reconocido ex futbolista argentino, Sergio "Kun" Agüero.