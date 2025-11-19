Influencer rusa se emocionó al ver a La Roja: Afirmó haber encontrado a su “crush” - Chilevisión

Emocionada quedó la influencer rusa Masha Goryacheva al ver a la Selección Chilena en su país, donde se enfrentó al elenco local y a Perú.

La creadora de contenido difundió una serie de videos desde Sochi, ciudad que fue sede de la serie de encuentros en estos equipos durante la fecha FIFA de noviembre.

Uno de los aspectos más particulares fue la impresión que tuvo al ver de cerca a uno de los referentes del combinado nacional, asegurando que era su "crush".

El jugador de La Roja que encandiló a influencer rusa

Se trata de Gabriel Suazo, quien llamó la atención de la joven en el duelo del pasado sábado. "Chile crush", mencionó en un video subido a TikTok.

La influencer tiene más de 240 mil seguidores en la mencionada red social, donde sube contenido en español debido a que está estudiando ese idioma.

En el reciente choque de Chile con Perú, Goryacheva fue acreditada y presenció en cancha la victoria de 2-1 de La Roja este martes.

En uno de los registros publicados, la rusa inició una "campaña" en la que solicitó un millón de likes para viajar a Latinoamérica "a buscar marido".

Mira el video acá