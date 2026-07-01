“Estoy más flaco”: Las risas entre Fernando Solabarrieta y Leo Burgueño tras penales de Marruecos

Una imagen del reconocido relator, que celebró con todo la clasificación de los africanos, provocó un divertido momento en Fiebre de Mundial.

La tanda de penales en la que Marruecos venció a Países Bajos por los dieciseisavos de final del Mundial no dejó a nadie indiferente, incluidos Fernando Solabarrieta y Leo Burgueño.

Los conductores de Fiebre de Mundial palpitaron en pleno estudio de Chilevisión la clasificación de los africanos, especialmente el relator que estalló de alegría luego del lanzamiento fallado por el neerlandés Crysencio Summerville.

“Viste. Te la canté de vuelta. Te dije que la iba a cruzar. Vamos arriba”, gritó el narrador que llegó a saltar de emoción, aclarando que la celebración se dio al ganar una apuesta.





Imagen de Fernando Solabarrieta desata divertido momento

Además del festejo, una imagen en la que se ve el físico de Solabarrieta provocó un divertido momento en pleno programa.

El periodista se lo tomó con muchísimo humor y remarcó: “Está despedido mi personal trainer. Que no tengo, pero el que venga lo voy a despedir”.

Ante esto, Burgueño le contestó entre risas: “Te mataron. Para mí fue lo peor del video. La postura en cámara”.

“Te voy a decir una cosa. Estoy más flaco. Estoy más flaco que mañana, jaja. No sé cómo todavía no rompo una cámara”, respondió el experimentado relator.