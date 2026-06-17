De un Moai a un ataúd: Los memes que dejó el decepcionante debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Fanáticos del fútbol esperaban con ansias ver el debut de CR7, sin embargo el delantero no respondió a las expectativas desperdiciando opciones claras de gol en el arco rival.

Cristiano Ronaldo tuvo un tibio debut con Portugal, empatando 1-1 frente a la República Democrática del Congo.

Los Lusos tenían la fe de comenzar dando un golpe y mostrar sus cartas como uno de los favoritos para quedarse con la copa, pero pusieron la sorpresa mostrando un 0paco rendimiento.

Si bien hubo críticas generalizadas a todo el conjunto europeo, los principales cuestionamientos apuntaron a la actuación que mostró CR7 en la cancha.





Muchos hinchas y fanáticos del fútbol esperaban con ansias ver a Cristiano Ronaldo en acción, considerando que este será su último mundial, más aún teniendo en cuenta lo que mostró su archirrival, Lionel Messi que anotó un hat trick y alcanzó el estatus de máximo goleador de los mundiales en su estreno.

Sin embargo, en el caso del portugués no solo no pudo marcar en el arco rival, si no que dejó varias dudas sobre su capacidad goleadora al errar dos opciones claras de gol.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y muchos compartieron críticas y memes sobre la decepcionante performance del capitán de la Selección de Portugal.

Los memes del debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial

Ahí va Cristiano Ronaldo al remate pic.twitter.com/XpafSM8eqR — AtletionTop (@AtletiOnTop) June 17, 2026

Pégale a la pelota Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/VwjQnulOsP — Trigger (@TriggerFCB) June 17, 2026

Los jugadores de Portugal intentando que el acabado de Cristiano meta un gol pic.twitter.com/4YOlAHQTG5 — rubén (@rubennatm) June 17, 2026

Se lo ve ágil a Cristiano. pic.twitter.com/xKT6kAJWpx — Marian Herrera (@marianherrrera) June 17, 2026

“Somos todos Cristiano Ronaldo, tiene que ganar su último mundial 🥺😭💔” Yo enfrente de la tele de casa alentando a la República Democrática del Congo:pic.twitter.com/LBlbT8XxGr — Fran (@frabigol) June 17, 2026

Cristiano Ronaldo ayudando a Portugal a ganarle a República del Congo pic.twitter.com/iC8euiBBpL — Baaadillo (@_el_baaadillo) June 17, 2026

AHI LLEGA CRISTIANO RONALDO A REMATAR UN CENTRO 🔥 pic.twitter.com/fdh74g57oO — Dxvid. (@GxlazoDeGxvi) June 17, 2026

El plantel entero de Portugal intentando ayudar a que Cristiano Ronaldo marque su primer gol en este Mundial pic.twitter.com/foaebM66Nw — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 17, 2026

El plantel entero de Portugal intentando ayudar a que Cristiano Ronaldo marque su primer gol en este Mundial pic.twitter.com/foaebM66Nw — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 17, 2026