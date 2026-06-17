Debuta CR7 en el Mundial 2026: Así llegó Cristiano Ronaldo al estadio de Houston para el duelo ante el Congo

El astro portugués se estrena este miércoles ante la selección del Congo.

Este miércoles, comenzó la acción para Portugal en el Mundial 2026, selección que llega a la cita planetaria como uno de los candidatos para quedarse con el título.

Los lusos se miden ante el Congo con Cristiano Ronaldo a la cabeza como máxima figura del elenco europeo, quien busca hacer historia en Norteamérica.

CR7, llegó muy tranquilo y con ganas de mostrar porque es uno de los mejores jugadores de la historia, más aún, sabiendo que su archirrival, el argentino Lionel Messi, anotó un hattrick en su estreno mundialista.





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