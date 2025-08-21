La aclaración de Cata Vallejos tras incidentes en duelo de Independiente vs la U: “No me representa” - Chilevisión

La reconocida influencer nacional, Cata Vallejos, hizo una aclaración tras presenciar los graves incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile este miércoles.

La modelo estuvo en el Estadio Libertadores de América viendo el choque y acompañando a su pareja, Pablo Galdames, realizando en un primer momento un comentario que generó críticas en redes sociales.

Sin embargo, horas después explicó que no pudo percatarse de algunos hechos que terminaron siendo repudiados.

Cata Vallejos y los hechos de violencia: "No me representa"

A través de su Instagram, la modelo señaló que "jamás vi lo que estaba pasando en otras partes del estadio, y jamás avalaría la violencia (...) Sea del equipo que apoyo o del otro".

Vallejos recalcó que "la conducta de violencia y odio es algo que no me representa y que no debería pasar en ninguna situación".

Sobre su anterior posteo, la creadora de contenido afirmó: "Cuando dije 'apoyo a mi pololo y a su equipo' fue hablando netamente de fútbol y cuando todavía estaba todo el mundo en el estadio".

"El partido se seguía jugando y no había pasado nada de las cosas de violencia que vi mucho después cuando estaba yendo a mi casa", añadió.

La influencer reconoció que quedó "impactada" con el nivel de agresiones y que "hice un comentario en tiempo real de lo que yo estaba viendo en ese momento, aludiendo a que el partido no se iba a reanudar".

"Lo único y más importante es la salud de las personas. Espero de todo corazón que Dios sane prontamente a todas las víctimas afectadas", concluyó.

