“Mi equipo”: Alexandra Litvinova sorprende con primer registro junto a Alexis Sánchez - Chilevisión

La modelo Alexandra Litvinova sorprendió este lunes al dar a conocer por primera vez un registro junto a Alexis Sánchez, quien tiene un romance desde hace varios meses.

La influencer de nacionalidad rusa publicó un video junto a Maravilla paseando a sus perros en Sevilla, ciudad a la que se mudaron por el fichaje del delantero en el cuadro del mismo nombre.

Pese a que no se alcanza a ver la cara del ariete, sí se ven sus piernas y parte de su espalda junto a las mascostas.

"My team (mi equipo)", escribió la joven de 25 años en el posteo, el que rápidamente se viralizó al ratificar el romance entre ambos.

Hace algunas semanas, Litvinova confirmó que terminó todos los trámites para trasladarse a España para vivir junto al atacante chileno.

Por ahora, la modelo no ha dado a conocer su presunto embarazo, situación que se está especulando desde hace un buen tiempo.