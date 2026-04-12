Fernando Gago volverá a jugar al misterio con el plantel que enfrentará a los Diablos Rojos este domingo, buscando acercarse al primer lugar de la tabla de posiciones.

Este domingo Ñublense se verá cara a cara con una Universidad de Chile que parece ir bien encaminada desde la llegada de Fernando Gago, y así lo demostró en sus victorias contra Audax Italiano y Deportes La Serena.

Sin embargo, tanto los Diablos Rojos como los Azules jugarán en Chillán con 13 puntos en la tabla de posiciones, por lo que el ganador estará a solo unos pasos de Colo Colo, que va a la cabeza.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Ñublense vs U. de Chile?

El partido de la Universidad de Chile ante Ñublense , válido por la fecha 9° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, este compromiso lo podrás ver de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la cual debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Ñublense y U. de Chile por la Liga de Primera

El evento del Romántico Viajero contra los Diablos Rojos inicia a las 17:30 horas de Chile de este domingo 12 de abril.

El enfrentamiento será arbitrado por Cristian Galaz y se llevará a cabo en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán