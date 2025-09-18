 Wrestlepalooza 2025 en vivo: Cómo ver el evento de la WWE en Chile - Chilevisión
Wrestlepalooza 2025 en vivo: Cómo ver el evento de la WWE en Chile

El tour de despedida de John Cena tiene una nueva parada en el evento de la WWE de este fin de semana. La cartelera cuenta con cinco combates y los puedes ver desde nuestro país.

Jueves 18 de septiembre de 2025 | 12:59

John Cena, Cody Rhodes, CM Punk, Becky Lynch y AJ Lee, entre otras superestrellas de la WWE, se enfrentarán en cinco combates en Wrestlepalooza 2025 este fin de semana.

El nuevo PLE de lucha libre tiene una importante cartelera en la que destaca la chilena Stephanie Vaquer, quien tiene uno de los desafíos más importantes de su carrera ante Iyo Sky por el Campeonato Mundial Femenino.

Cómo ver Wrestlepalooza en Chile: Día, hora y quién transmite

Wrestlepalooza 2025 se podrá ver en Chile completamente en vivo por la cadena de streaming Netflix, sin embargo, si te conectas desde EEUU deberás hacerlo por ESPN.

El evento en nuestro país comenzará el sábado 20 de septiembre a las 19 horas de Chile.

Cartelera de Wrestlepalooza 2025

La cartelera de Wrestlepalooza 2025 contempla cinco combates que se llevarán a cabo en el estadio Gainbridge Fieldhouse (Indianápolis).

Dos de los encuentros son por los títulos más importantes de sus divisiones y uno será protagonizado por la chilena Stephanie Vaquer: El Campeonato Mundial Femenino y el Campeonato de la WWE.

  • Jey Uso y Jimmy Uso vs. Bronson Reed y Bron Breakker
  • Stephanie Vaquer vs. Iyo Sky, por el Campeonato Mundial Femenino
  • CM Punk y AJ Lee vs. Seth Rollins y Becky Lynch
  • Cody Rhodes vs. Drew McIntyre, por el Campeonato de la WWE
  • John Cena vs. Brock Lesnar
