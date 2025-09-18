Wrestlepalooza 2025 en vivo: Cómo ver el evento de la WWE en Chile - Chilevisión

John Cena, Cody Rhodes, CM Punk, Becky Lynch y AJ Lee, entre otras superestrellas de la WWE, se enfrentarán en cinco combates en Wrestlepalooza 2025 este fin de semana.

El nuevo PLE de lucha libre tiene una importante cartelera en la que destaca la chilena Stephanie Vaquer, quien tiene uno de los desafíos más importantes de su carrera ante Iyo Sky por el Campeonato Mundial Femenino.

Cómo ver Wrestlepalooza en Chile: Día, hora y quién transmite

Wrestlepalooza 2025 se podrá ver en Chile completamente en vivo por la cadena de streaming Netflix, sin embargo, si te conectas desde EEUU deberás hacerlo por ESPN.

El evento en nuestro país comenzará el sábado 20 de septiembre a las 19 horas de Chile.

Cartelera de Wrestlepalooza 2025

La cartelera de Wrestlepalooza 2025 contempla cinco combates que se llevarán a cabo en el estadio Gainbridge Fieldhouse (Indianápolis).

Dos de los encuentros son por los títulos más importantes de sus divisiones y uno será protagonizado por la chilena Stephanie Vaquer: El Campeonato Mundial Femenino y el Campeonato de la WWE.