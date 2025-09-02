Concentración y confianza: Rafaela Santibáñez relató cómo vivió su oro en los Panamericanos Junior - Chilevisión

Rafaela Santibáñez fue una de las figuras del Team Chile en los Panamericanos Junior 2025, logrando un oro en el esgrima femenino.

La antofagastina habló con CHV Deportes podcast tras brillar en el florete individual, donde destacó sobre el trabajo emocional que hizo para poder llegar a lo más alto del podio.

La joven de 20 años relató cómo vivió el momento y apuntó que una de las claves fue la "concentración. Me sorprendió la concentración a la que pude llegar, enfocada en cada combate, porque al final uno no sabe qué va a pasar".

"Por algo todos estamos ahí en el mismo nivel de haber clasificado a los Panamericanos, entonces nunca hay que confíarse o decir: 'Ah, es fácil, me relajo y le gano', no. Me puede ganar, le puedo ganar, así que hacer mi mejor esgrima y ver lo que pasa y enfocada en cada punto!, agregó.

Rafaela Santibáñez abordó su triunfo en la final del esgrima

Santibáñez contó detalles sobre el combate final en el que se enfrentó a la estadounidense Iris Yang, revelando que "no la conocía de antes. La estuve viendo en la competencia y me decía: 'Puedo hacer esto o lo otro'".

"Me gusta eso de no conocer, porque así llego como a confiar en mis puntos más que acomodar mi esgrima hacia lo que hace la otra persona", sostuvo la campeona en Asunción 2025.

Sobre sus próximos objetivos, la estudiante de Ingeniería en la Universidad Católica contó: "Voy a seguir haciendo esgrima hasta que me dé el cuerpo y la universidad, porque también quiero sacar mi carrera".

"El sueño de todo deportista son los Juegos Olímpicos. Tengo la clasificación para Lima 2027 y en septiembre voy al Sudamericano adulto y también el juvenil", añadió.

