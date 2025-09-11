Quién es Daniel Núñez, el hijo de un histórico goleador que representará a Chile en Copa Davis - Chilevisión

Daniel Núñez (726°) es uno de los convocados para representar a Chile en Copa Davis, donde el equipo nacional se medirá a Luxemburgo por el Grupo Mundial I.

La Roja busca el paso a las Qualifiers tras la polémica derrota contra Bélgica en febrero pasado, instancia en la que no podrá contar con Nicolás Jarry (102°) y Alejandro Tabilo (125°).

Estas ausencias le abrieron la puerta al joven de 24 años, quien apuesta a ganarse la confianza del capitán Nicolás Massú y ayudar a nuestro país.

Daniel Núñez, el hijo de un histórico goleadora que jugará la Copa Davis

Nacido en el 2001, Daniel Núñez es hijo de Mario Núñez, ex futbolista apodado "Oso" que pasó por O'Higgins de Rancagua, Universidad Católica e Independiente de Avellaneda.

El otrora delantero fue un importante goleador nacional, llegando a ser uno de los máximos artilleros en la temporada 1999.

"El tenis lo llevo desde muy niño. A los 3 o 4 años tomé la raqueta. Hubo tiempo en el que intenté jugar fútbol, pero no es lo mío. Estoy contento con la decisión que tomé", confesó el "Osito" a TNT Sports.

El representante nacional compite generalmente en los M15 y M25 del circuito, obteniendo su mejor ranking ATP el 2023 al llegar al lugar 603°.

¿Cuándo juegan Chile y Luxemburgo por la Copa Davis?

La llave entre Chile y Luxemburgo se jugará este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, disputándose en el Estadio Nacional.

Los partidos arrancarán la primera jornada a las 17:00 horas, mientras que el segundo día la acción comenzará a las 16:00 horas.