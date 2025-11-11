Jugó en las inferiores del club: Palestino lamentó fallecimiento de Valentina Alarcón - Chilevisión

Palestino se manifestó tras el fallecimiento de Valentina Alarcón, quien se encontraba desaparecida desde el 25 de octubre.

Luego de 15 días de intensa búsqueda, el cuerpo de la joven de 26 años fue hallado este lunes por la tarde en una casa no habitada de la comuna de La Pintana.

La última vez que se le vio con vida fue el mes pasado, donde presuntamente quería asistir a una actividad con integrantes de la barra de Universidad de Chile en una situación que está siendo investigada.

El mensaje de Palestino por deceso de Valentina Alarcón

A través de sus redes sociales, el conjunto Árabe señaló que Alarcón vistió la camiseta del club en las juveniles y la despidió con un sentido mensaje.

"Su partida deja un vacío inmenso en todos quienes compartimos momentos junto a ella. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos en este difícil momento", señalaron.

Además, el elenco de colonia expresó su "profundo deseo de que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento y que se haga justicia por Valentina. Descansa en paz, Vale".

Información preliminar apuntó que el cuerpo de la víctima estaba en una vivienda de venta de drogas y con signos de violencia.

Mira el mensaje acá