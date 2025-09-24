¿Quiénes son los convocados de Chile para el Mundial Sub 20 2025? - Chilevisión

Este próximo sábado 27 de septiembre La Roja se enfrentará a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, duelo que marcará su estreno en la cita planetaria.
Este próximo 27 de septiembre comienza el Mundial Sub 20 de la FIFA que se desarrollará en las ciudades de Santiago, Talca, Valparaíso y Rancagua.
El torneo se extenderá hasta el próximo 19 de octubre y La Roja ya cuenta con la nómina completa. En total, serán 21 jugadores que representarán al país.
Estos jóvenes futbolistas tendrán una dura tarea en la fase de grupos al medirse a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
Con Nicolás Córdova como director técnico, el primer partido que se disputará es el próximo sábado 27, donde Chile se enfrentará a Nueva Zelanda a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.
Arqueros:
Defensas:
Volantes:
Delanteros:
El Mundial Sub 20 2025 que se llevará a cabo en Chile comienza este próximo 27 de septiembre a las 20:00 horas y podrás verlo a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online y la app MiCHV.