¿Quiénes son los convocados de Chile para el Mundial Sub 20 2025? - Chilevisión

Este próximo 27 de septiembre comienza el Mundial Sub 20 de la FIFA que se desarrollará en las ciudades de Santiago, Talca, Valparaíso y Rancagua.

El torneo se extenderá hasta el próximo 19 de octubre y La Roja ya cuenta con la nómina completa. En total, serán 21 jugadores que representarán al país.

Estos jóvenes futbolistas tendrán una dura tarea en la fase de grupos al medirse a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Con Nicolás Córdova como director técnico, el primer partido que se disputará es el próximo sábado 27, donde Chile se enfrentará a Nueva Zelanda a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Revisa ACÁ la nómina de Chile para el Mundial Sub 20:

Arqueros:

Ignacio Sáez - Universidad de Chile

Sebastián Mella - Huachipato

Gabriel Maureira - Colo Colo

Defensas:

Ian Gárguez - Palestino

Nicolás Suárez - Colo Colo

Milovan Celis - Unión Española

Matiás Pérez - Lecce (Italia)

Felipe Faúndez - O'Higgins

Patricio Romero - Cobreloa

Volantes:

Mario Sandoval - Audax Italiano

Nicolás Cárcamo - Huachipato

Joaquín Silva - Santiago Wanderers

Flavio Moya - Universidad de Chile

Agustiín Arce - Deportes Limache

Lautaro Millán - Independiente (Argentina)

Delanteros:

Emiliano Ramos - Everton

Francisco Marchant - Colo Colo

Rodrigo Godoy - O'Higgins

Vicente Álvarez - Unión San Felipe

Juan Francisco Rossel - Universidad Católica

Willy Chatiliez - Huesca (España)

¿Dónde se podrá ver el Mundial Sub 20 2025?

El Mundial Sub 20 2025 que se llevará a cabo en Chile comienza este próximo 27 de septiembre a las 20:00 horas y podrás verlo a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online y la app MiCHV.