 ¿Quiénes son los convocados de Chile para el Mundial Sub 20 2025? - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¿Quiénes son los convocados de Chile para el Mundial Sub 20 2025?

Este próximo sábado 27 de septiembre La Roja se enfrentará a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, duelo que marcará su estreno en la cita planetaria.

Miércoles 24 de septiembre de 2025 | 14:38

Este próximo 27 de septiembre comienza el Mundial Sub 20 de la FIFA que se desarrollará en las ciudades de Santiago, Talca, Valparaíso y Rancagua.

El torneo se extenderá hasta el próximo 19 de octubre y La Roja ya cuenta con la nómina completa. En total, serán 21 jugadores que representarán al país.

Estos jóvenes futbolistas tendrán una dura tarea en la fase de grupos al medirse a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Con Nicolás Córdova como director técnico, el primer partido que se disputará es el próximo sábado 27, donde Chile se enfrentará a Nueva Zelanda a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Revisa ACÁ la nómina de Chile para el Mundial Sub 20:

Arqueros:

  • Ignacio Sáez - Universidad de Chile
  • Sebastián Mella - Huachipato
  • Gabriel Maureira - Colo Colo

Defensas:

  • Ian Gárguez - Palestino
  • Nicolás Suárez - Colo Colo
  • Milovan Celis - Unión Española
  • Matiás Pérez - Lecce (Italia)
  • Felipe Faúndez - O'Higgins
  • Patricio Romero - Cobreloa

Volantes:

  • Mario Sandoval - Audax Italiano
  • Nicolás Cárcamo - Huachipato
  • Joaquín Silva - Santiago Wanderers
  • Flavio Moya - Universidad de Chile
  • Agustiín Arce - Deportes Limache
  • Lautaro Millán - Independiente (Argentina)

Delanteros:

  • Emiliano Ramos - Everton
  • Francisco Marchant - Colo Colo
  • Rodrigo Godoy - O'Higgins
  • Vicente Álvarez - Unión San Felipe
  • Juan Francisco Rossel - Universidad Católica
  • Willy Chatiliez - Huesca (España)

¿Dónde se podrá ver el Mundial Sub 20 2025?

El Mundial Sub 20 2025 que se llevará a cabo en Chile comienza este próximo 27 de septiembre a las 20:00 horas y podrás verlo a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online y la app MiCHV.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Mundial Sub 20 en Chile 2025: estas son las sedes y estadios donde se jugará

Chile vs Nueva Zelanda: Cuándo y a qué hora debuta La Roja en el Mundial Sub 20

Controles, celulares y más: Las medidas de Nicolás Córdova para el debut de Chile en el Mundial Sub 20

¿Cómo comprar entradas para los partidos del Mundial Sub 20 en Chile 2025?
Publicidad
Publicidad