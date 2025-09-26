Mundial Sub 20 en Chile 2025: Conoce a la mascota oficial y su significado - Chilevisión

El Mundial Sub 20 en Chile arranca este fin de semana, evento que reunirá a las más grandes promesas del fútbol juvenil. Y, junto al elenco de La Roja, también gana protagonismo Vito, la mascota oficial del torneo.

Se trata de una vizcacha, un roedor típico de las zonas precordilleranas de Chile, elegido para representar la esencia del país anfitrión.

De acuerdo con la FIFA, Vito simboliza la “vibrante cultura y la hospitalidad” de los chilenos. Con su simpatía, energía y un aspecto entrañable, busca conectar con los fanáticos de todo el mundo. Su nombre proviene del latín vita (vida), reflejando su carácter alegre y dinámico.

"La tierna vizcacha, animal autóctono de Sudamérica que se asemeja al conejo o a la chinchilla, tendrá un papel estelar en la promoción y representación del torneo en su país natal y en el extranjero", indicaron.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Cuándo parte el Mundial Sub 20 2025?

El Mundial Sub 20 2025 que se llevará a cabo en Chile comienza este próximo 27 de septiembre a las 20:00 horas.

El puntapie inicial lo darán cuatro partidos, entre los que destaca el encuentro de Chile con Nueva Zelanda.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20?

El Mundial Sub 20 podrás verlo a través de las pantallas de la señal abierta de Chilevisión.

Además, podrás seguir los encuentros a través de la señal online y la app MiCHV.