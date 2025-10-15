Marruecos vs Francia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Marruecos y Francia definen este miércoles al primer finalista del Mundial Sub 20, chocando este miércoles en un verdadero partidazo.

Los africanos vienen sacar del camino a Estados Unidos, demostrando que tienen una gran generación que quiere consagrarse en la cita planetaria de Chile.

Por su parte, el conjunto galo eliminó en cuartos de final a Noruega gracias a un doblete de Saïmon Bouabré, una de sus grandes figuras que se perderá este encuentro por orden de su club, el Neom de Arabia Saudita.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Marruecos vs Francia?

El partido de Marruecos ante Francia, válido por las semifinales del Mundial Sub 20, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, la plataforma de streaming DGO también emitirá el cotejo de forma online. Para eso, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Marruecos y Francia por el Mundial Sub 20

El duelo entre Los Leones del Atlas y Les Bleus inicia a las 17:00 horas de Chile de este miércoles 15 de octubre.

El estadio para el esperado compromiso es el Elías Figueroa de Valparaíso, mientras que el árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera.