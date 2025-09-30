“Lo quería decir”: El emotivo mensaje del padre de Iván Román que emocionó a su ex DT - Chilevisión

Iván Román es uno de los jugadores que pretende dar que hablar en el fútbol chileno. Si bien no pudo estar en el Mundial Sub 20 por determinación de su club, el defensa ya está considerado en La Roja adulta.

El zaguero del Atlético Mineiro es uno de los jugadores que hizo debutar Pablo "Vitamina" Sánchez en Palestino, cuando el joven tenía recién 16 años.

Precisamente, el ex DT de Los Árabes dio a conocer un emotivo mensaje que le escribió el padre del jugador, el que hizo que emocionara junto a su familia.

Padre de Iván Román le escribió emotivo mensaje a Vitamina Sánchez

En conversación con TNT Sports, el entrenador contó: "Me escribe Cristian Suárez y me dice: 'Esto te lo escribe el papá del Charrúa (Román), que nunca te encaró personalmente, pero te lo quería decir'".

"Me mandó un mensaje que yo empecé a leer en voz alta y me acuerdo que llegó mi mujer a la habitación y aparece llorando y estábamos los dos llorando leyéndolo", señaló.

Sánchez relató que en el texto, el familiar del zaguero "me decía que se iba a acordar de mí toda su vida, porque era su sueño frustrado el ser futbolista y ese sueño lo trasladó a su hijo y que su hijo se lo estaba cumpliendo y que yo había sido parte y él me agradecía".

"Me decía que la familia Román me iba a recordar por siempre, cada día. Le contesté al papá y después hablé con Iván. Me gusta relacionarme con los que fueron mis futbolistas", añadió.

El argentino concluyó que "a veces los tiempos no dan o pasa más o menos tiempo, pero siempre trato de estar atento".