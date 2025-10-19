Final del Mundial Sub 20: Las formaciones de Argentina y Marruecos para ir en busca del título - Chilevisión

Argentina y Marruecos ratificaron sus formaciones para la esperada final del Mundial Sub 20, partido que se juega este domingo en el Estadio Nacional.

La Albiceleste recupera a Maher Carrizo, delantero de Vélez Sarsfield que se perdió la semifinal frente a Colombia por acumulación de tarjetas amarillas.

Por el otro lado, los Leones del Atlas mantienen la base que los llevó a superar a poderosas selecciones como Estados Unidos y Francia en fases anteriores.

Las formaciones de Argentina y Marruecos para la final del Mundial Sub 20

Los trasandinos saltan a la cancha con: Santino Barbi; Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Dylan Gorosito, Milton Delgado, Valentino Acuña, Julio Soler; Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.

En tanto, la alineación de los africanos es con: Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahouani; Naim Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Houssam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Sabiri.

🏆 #U20WC Formación confirmada por Diego Placente para ir en busca de la Copa del Mundo 👊🏻



¡VAMOS LOS PIBES! 🇦🇷 pic.twitter.com/0U2LZgtf8L — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 19, 2025

Argentina vs Marruecos: Hora y dónde ver la final

La final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos inicia a las 15:00 horas de Chile y será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.