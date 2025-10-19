Final del Mundial Sub 20: Las formaciones de Argentina y Marruecos para ir en busca del título - Chilevisión

Los trasandinos recuperan a Maher Carrizo, extremo que es clave para el entrenador Diego Placente y que se perdió la semifinal por suspensión.
Domingo 19 de octubre de 2025 | 18:57
Argentina y Marruecos ratificaron sus formaciones para la esperada final del Mundial Sub 20, partido que se juega este domingo en el Estadio Nacional.
La Albiceleste recupera a Maher Carrizo, delantero de Vélez Sarsfield que se perdió la semifinal frente a Colombia por acumulación de tarjetas amarillas.
Por el otro lado, los Leones del Atlas mantienen la base que los llevó a superar a poderosas selecciones como Estados Unidos y Francia en fases anteriores.
Los trasandinos saltan a la cancha con: Santino Barbi; Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Dylan Gorosito, Milton Delgado, Valentino Acuña, Julio Soler; Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.
En tanto, la alineación de los africanos es con: Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahouani; Naim Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Houssam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Sabiri.
🏆 #U20WC Formación confirmada por Diego Placente para ir en busca de la Copa del Mundo 👊🏻— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 19, 2025
¡VAMOS LOS PIBES! 🇦🇷 pic.twitter.com/0U2LZgtf8L
La final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos inicia a las 15:00 horas de Chile y será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.