Colombia aprovechó un error de Arabia Saudita para arrancar con el pie derecho el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Colombia inició su periplo en el Mundial Sub 20 con un sufrido triunfo, luego de vencer 1-0 a Arabia Saudita por el Grupo F.

Ante un importante marco de público que llegó al Estadio Fiscal de Talca, Los Cafeteros superaron a un duro elenco asiático que pudo llevarse algo más.

El conjunto amarillo no tuvo su mejor presentación, aunque se las arregló para tener chances como un cabezazo de Óscar Perea que pasó a centímetros del palo.

En el segundo tiempo, el propio delantero del AVS de Portugal tuvo su revancha y abrió la cuenta al aprovechar un grave error defensivo a los 64', desatando la euforia del público que llegó a la Región del Maule.

El representante sudamericano sufrió un par de minutos después con el furioso zurdazo de Thamer Al-Khaibari que igualaba las acciones, pero una posición adelantada terminó anulando el tanto de Los Halcones Verdes.

Sobre el final del cotejo, la escuadra cafetera aguantó la ventaja y obtuvo sus primeros tres puntos en el torneo, llegando a la línea de Noruega que a primera hora venció a Nigeria.

Además, esta victoria mantiene a las selecciones sudamericanas invictas en lo que va del certamen, teniendo en cuenta los triunfos de Chile, Argentina y Paraguay y el empate de Brasil.

Mundial Sub 20: Los próximos rivales de Colombia y Arabia Saudita

Por la fecha 2° de la fase de grupos, Colombia se medirá a Noruega desde las 17:00 horas del jueves 2 de octubre.

En tanto, Arabia Saudita chocará contra Nigeria en la misma jornada a partir de las 20:00 horas.