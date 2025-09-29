Colombia vs Arabia Saudita: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Colombia se estrena en el Mundial Sub 20 enfrentando a Arabia Saudita, partido que es válido por el Grupo F de la cita planetaria de Chile 2025.

La selección cafetera es la última sudamericana es debutar en el torneo, buscando obtener sus primeros tres puntos en la zona que completan Noruega y Nigeria.

El conjunto amarillo apuesta a lo que pueda hacer Néiser Villarreal, delantero de Millonarios que se convirtió en una de las figuras en el reciente Sudamericano.

Colombia vs Arabia Saudita por Mundial Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Colombia ante Arabia Saudita será transmitido por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura.

Además de la TV abierta, el duelo por el Mundial Sub 20 lo podrás ver online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Colombia vs Arabia Saudita GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este compromiso, debes realizar los siguientes pasos:

¿A qué hora es el partido de Colombia vs Arabia Saudita?

El cotejo de los cafeteros contra los asiáticos inicia a las 20:00 horas de Chile de este lunes 29 de septiembre, disputándose en el Estadio Fiscal de Talca.