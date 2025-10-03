Buscando avanzar de ronda: Chile tiene formación confirmada para enfrentar a Egipto - Chilevisión

Chile ya tiene formación confirmada para el trascendental partido ante Egipto, donde buscará clasificar a los octavos de final del Mundial Sub 20.

La Roja llega con cambios al cierre de la fase de grupos, instancia en la que no cuenta con piezas importantes como Matías Pérez y Emiliano Ramos por lesión.

A raíz de esto, el entrenador Nicolás Córdova apostó por Nicolás Suárez en defensa y Vicente Álvarez, además del ingreso de Nicolás Cárcamo.

La formación de Chile para el duelo ante Egipto

Pasando en limpio, la alineación de los nacionales es: Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Milovan Celis, Suárez y Patricio Romero; Nicolás Cárcamo, Agustín Arce, Lautaro Millán; Vicente Álvarez y Juan Francisco Rossel.

En la banca esperan por su oportunidad jugadores como Francisco Marchant y Flavio Moya, quienes ingresaron en el choque anterior frente a Japón.

Chile vs Egipto: Hora y dónde ver el partido

El partido Chile ante Egipto, válido por la fecha 3° del Mundial Sub 20, comienza a las 20:00 horas de este viernes 3 de octubre.

El encuentro será transmitido por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.