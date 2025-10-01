A octavos del Mundial Sub 20: Argentina mostró su tremendo poder de fuego y venció a Australia - Chilevisión

Argentina logró un nuevo triunfo este miércoles en el Mundial Sub 20, derrotando 4-1 a Australia por la fecha 2° del Grupo D.

La Albiceleste pegó en los momentos precisos y se impuso a los Socceroos, resultado que le permitió clasificar a los octavos de final de la cita planetaria.

Ante un buen marco de público que llegó al Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, los trasandinos se pusieron en ventaja a los 3 minutos con el gol de Alejo Sarco, el que tuvo que ser validado a instancias del VAR.

En la medianía del primer tiempo llegó la gran polémica de la jornada, con el DT Diego Placente utilizando la tarjeta verde para pedir que se revise el empate anotado por Tiago Quintal, lo que fue aceptado por el árbitro por un supuesto foul en la previa.

A los 45, el defensa Tomás Pérez, protagonista en la jugada anterior, aumentó la diferencia al aprovechar un buen centro de Maher Carrizo.

Argentina gana a pesar del blooper de su arquero

En el segundo tiempo, el elenco oceánico encontró el descuento gracias a los 69' un regalo del arquero Santino Barbi.

El meta erró en un despeje y le dejó el tanto servido a Daniel Bennie, desatando la alegría de los asistentes en Playa Ancha que optaron por apoyar a los Socceroos.

Pese a esto, Argentina liquidó todo con Ian Subiabre a los 93' y Santino Andino a los 96', llegando a 6 puntos en su grupo al sumar dos triunfos,

En tanto, Australia se quedó sin unidades y deberá apostar a ganar en la jornada final para ser uno de los mejores terceros.

¿Qué se le viene a Argentina en el Mundial Sub 20?

El próximo partido de Argentina en el Mundial Sub 20 será el sábado 4 de octubre, día en que se medirá a Italia a partir de las 20:00 horas.

De manera simultánea, Australia se enfrentará a Cuba en un partido clave para ambos.