El blooper del Mundial Sub 20: Arquero de Argentina regaló insólito gol a Australia - Chilevisión

El blooper del Mundial Sub 20: Arquero de Argentina regaló insólito gol a Australia
Santino Barbi falló de manera insólita en una salida, permitiéndole a Daniel Bennie marcar descuento para los Socceroos en el partido disputado en Valparaíso.
Cuando la verdeamarela celebraba un triunfo apretado, el defensor azteca logró conectar un potente cabezazo que dejó sin opción al portero brasileño, dejando el marcador en tablas en el Mundial Sub 20 en Chile.
Cuando jugaba mejor los centroamericanos, un lateral terminó con una gran contorsión de Luighi Hanri que dejó sin respuesta al portero mexicano. La verdeamarela se adelantó en el marcador en el Mundial Sub 20 en Chile.