No perdona: Alejo Sarco abrió la cuenta para Argentina ante Australia en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

No perdona: Alejo Sarco abrió la cuenta para Argentina ante Australia en el Mundial Sub 20

Con suspenso por la utilización del VAR, el artillero aprovechó un gran pase en profundiad y sigue en racha en la cita planetaria, marcando el primero tanto del duelo en Valparaíso.

Emitido el 01/10/2025

RELACIONADOS

01:12

El blooper del Mundial Sub 20: Arquero de Argentina regaló insólito gol a Australia

Santino Barbi falló de manera insólita en una salida, permitiéndole a Daniel Bennie marcar descuento para los Socceroos en el partido disputado en Valparaíso.

01:05

Argentina amplía la ventaja: Tomás Pérez apareció en el área y puso el 2-0 ante Australia

El defensa conectó un centro preciso de Maher Carrizo y estiró la diferencia con los oceánicos, dejando casi liquidado el partido por el Mundial Sub 20.

01:39

Polémica en Argentina vs Australia: La tarjeta verde salvó de un gol a La Albiceleste por supuesto foul

El árbitro cobró a instancias del VAR un supuesto foul sobre Tomás Pérez en el gol de Tiago Quintal, el que le daba el empate parcial a los oceánicos en el partido por el Mundial Sub 20.

03:28

01:27

Liquidado: Japón se matriculó con un golazo para el 2-0 que selló la derrota de Chile

El recién ingresado Yumeki Yokoyama aprovechó una desinteligencia defensiva y sorprendió al portero Sebastián Mella con un potente remate, sentenciando el resultado en el Estadio Nacional.

01:12

Lo pagaron caro: El error defensivo en Arabia Saudita que le permitió abrir la cuenta a Colombia

Óscar Perea facturó el primer tanto de los cafeteros en el Mundial Sub 20, aprovechando un groseror error en la defesa asiática en el duelo disputado en el Mundial Sub 20.

00:26

La más clara: Óscar Perea falló una increíble chance para Colombia ante Arabia Saudita

El delantero quedó en inmejorable posición, pero su cabezazo se fue a un costado de la portería asiática en el estreno de los cafeteros en el Mundial Sub 20.

01:50

¡Lo empató México! Diego Ochoa se impuso en el aire y decretó el 2 a 2 entre México y Brasil

Cuando la verdeamarela celebraba un triunfo apretado, el defensor azteca logró conectar un potente cabezazo que dejó sin opción al portero brasileño, dejando el marcador en tablas en el Mundial Sub 20 en Chile.

01:56

¡Despertó Brasil! Luighi sorprendió a la zaga azteca y puso el 2 a 1 de Brasil ante México

Cuando jugaba mejor los centroamericanos, un lateral terminó con una gran contorsión de Luighi Hanri que dejó sin respuesta al portero mexicano. La verdeamarela se adelantó en el marcador en el Mundial Sub 20 en Chile.

