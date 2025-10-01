Argentina vs Australia | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Argentina sigue roncando fuerte en el Mundial Sub 20. La Albiceleste venció 3-1 a Australia este miércoles y clasificó a los octavos de final.

Por la fecha 2° del Grupo D, La Albiceleste se impuso en un partido bastante movido y que contó con un buen marco de público en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Con este resultado, el conjunto trasandino llegó a 6 puntos al sumar dos triunfos en igual número de partidos, mientras que los Socceroos siguen sin sumar unidades.