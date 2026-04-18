Uruguay vs Chile EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS partido por Liga de Naciones Femenina

La Selección Chilena intentará pasar página tras sus recientes derrotas en la Liga de Naciones Femenina y hacerse notar ante Uruguay este sábado en Montevideo.

Una nueva oportunidad tendrá La Roja en la Liga de Naciones Femeninas este sábado al enfrentarse a Uruguay en Montevideo, tras los negativos resultados contra Argentina y Colombia.

Las dirigidas por Luis Mena salen a la cancha con el objetivo de vencer a La Celeste en el cierre del torneo y dar un paso más hacia el Mundial 2027.





Uruguay vs Chile por Liga de Naciones Femenina: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Uruguay ante Chile será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura en todas nuestras plataformas.

Además de la TV abierta, este choque lo podrás ver online y totalmente gratis en nuestra señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Uruguay vs Chile GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Uruguay vs Chile?

El compromiso de La Roja Femenina contra la escuadra charrúa comienza a las 17:00 horas de Chile de este sábado 18 de abril, disputándose en el Estadio Centenario de Montevideo.