Buscando el primer triunfo del año: La formación de Chile para enfrentar a Cabo Verde en amistoso

Maximiliano Gutiérrez y Nicolás Millán son algunas de las novedades de La Roja, mientras que Ian Garguez será el lateral derecho titular.

Chile confirmó su formación para el partido ante Cabo Verde, rival al que se enfrenta este viernes en un amistoso por el FIFA Series 2026.

El entrenador de La Roja, Nicolás Córdova, no contará con Fabián Hormazábal producto de una lesión muscular que lo obligó a ser liberado de la convocatoria.

Teniendo en cuenta esto, el estratega nacional optó por presentar novedades como el ingreso de Lautaro Millán y Maximiliano Gutiérrez.

Formación de Chile para el partido ante Cabo Verde

De esta forma, la alineación de Chile es: Lawrence Vigouroux; Ian Garguez, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Millán; Lucas Cepeda, Gutiérrez y Ben Brereton.

En el banco esperan por su oportunidad jugadores como Gonzalo Tapia, Darío Osorio y Javier Altamirano.

Chile cs Cabo Verde: Hora y dónde ver partido de Copa Libertadores

El encuentro de Chile contra Cabo Verde comienza a las 00:00 horas de este viernes 27 de marzo (medianoche de jueves 26).

El esperado duelo lo puedes ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.