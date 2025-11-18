 Clásico del Pacífico: Sigue el amistoso de Chile vs Perú con las reacciones EN VIVO - Chilevisión
Clásico del Pacífico: Sigue el amistoso de Chile vs Perú con las reacciones EN VIVO

La Roja se enfrenta a Perú en un Sochi, buscando finalizar el 2025 con una victoria en otra edición del Clásico del Pacífico.

Martes 18 de noviembre de 2025 | 13:02

La Selección Chilena disputa una nueva edición del Clásico del Pacífico, chocando este martes ante Perú en un importante amistoso internacional.

El Estadio Olímpico de Fisht en Sochi vuelve a recibir a La Roja, escuadra que cierra el 2025 con un compromiso ante La Bicolor.

El combinado nacional vuelve a medirse al elenco del Rimac, a quienes venció en un parejo encuentro jugado en La Florida hace poco más de un mes.

Este tremendo duelo lo puedes seguir con Javier Manríquez (@guororororoiy Vicente Quijada (@vichoquijada), quienes están reaccionando en vivo a través de nuestras plataformas digitales.

Sigue las reacciones EN VIVO acá

