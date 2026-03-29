La Roja, que viene de vencer a Cabo Verde, enfrentará al conjunto de Oceanía en su segundo amistoso del año.

La Selección Chilena, que viene de conseguir un buen triunfo ante Cabo Verde, selección que dirá presente en el Mundial 2026, ahora jugará un nuevo amistoso internacional la madrugada del 30 de marzo..

El equipo de Nicolás Córdova enfrentará a Nueva Zelanda, equipo que también se prepara para la cita planetaria, donde los All Whites integran el Grupo G con Bélgica, Egipto e Irán.

El compromiso se jugará nuevamente en el Eden Park de la ciudad de Auckland, mismo recinto donde La Roja jugó ante el conjunto africano.





Chile vs Nueva Zelanda por amistoso internacional: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Chile vs Nueva Zelanda?

El compromiso de La Roja contra el elenco oceánico inicia a las 03:15 horas de Chile de este lunes 30 de marzo, disputándose en el Estadio Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda.