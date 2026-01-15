Chile vs España: Dónde ver EN VIVO y ONLINE semifinal del Mundial de la Kings League - Chilevisión

Chile sigue con el sueño intacto en el Mundial de la Kings League, enfrentando un tremendo partido este jueves al medirse a España en semifinales.

La Roja llega a este cotejo tras superar a Alemania en un verdadero partidazo, apostando a meterse en la gran final del singular torneo de fútbol 7.

El rival en esta oportunidad es el poderoso cuadro hispano, impulsores de este formato y que asoman como grandes candidatos a quedarse con el título.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs España?

El partido de Chile ante España, válido por las semifinales del Mundial de la Kings League, será transmitido en vivo y online por la plataforma Disney +.

Además, el canal de YouTube del certamen emitirá gratis el esperado cruce.

Hora del partido entre Chile y España por el Mundial de la Kings League

El compromiso de los nacionales contra La Roja europea inicia a las 18:00 horas de Chile de este jueves 15 de enero.

Tal como en los desafíos anteriores, el escenario es el Trident Arena de Sao Paulo, Brasil, en el que se espera una gran presencia de público.