Partido determinante: La formación de Chile para enfrentar a Canadá por el Mundial Sub 17 - Chilevisión

Chile tiene formación confirmada para enfrentar a Canadá, partido en el que está obligado a ganar para clasificar a la siguiente ronda del Mundial Sub 17.

La Roja se quedó sin margen de error tras la derrota ante Francia y el empate contra Uganda, por lo que va con todo en busca del pasaje a la próxima fase.

Teniendo en cuenta esto, el entrenador Sebastián Miranda apuesta por la inclusión de Ian Alegría, quien va de titular en el ataque junto a Zidane Yáñez y Antonio Riquelme.

La formación de Chile para enfrentar a Canadá

El combinado nacional salta a la cancha con: Vicente Villegas; Alonso Olguín, Bruno Torres, Francisco Daza; Martín Jiménez, Matías Paris, Nicolás Pérez, Matías Orellana; Riquelme, Alegría y Yáñez.

Chile vs Canadá: Hora y dónde ver el partido por Mundial Sub 17

El partido de Chile ante Canadá por el Mundial Sub 17 comienza a las 9:30 horas de este domingo 11 de noviembre.

La tercera presentación de La Roja en el torneo será transmitida en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.