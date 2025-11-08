Tabla de posiciones Mundial Sub 17: Chile suma su primer punto y definirá clasificación ante Canadá - Chilevisión

Chile igualó 1-1 ante Uganda este sábado, logrando su primer punto en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar.

En un sufrido partido, La Roja no pudo mantener la ventaja lograda en el primer tiempo con el gran cabezazo del defensor y capitán del equipo, Bruno Torres.

Lamentablemente, los africanos llegaron al empate a los 92 minutos con un balón detenido, impidiéndole a los nacionales lograr una victoria clave.

Así quedó Chile en el Mundial Sub 17

Con este resultado, Chile sumó su primera unidad y se mantiene en el cuarto lugar del Grupo K de la cita planetaria.

La diferencia de goles (-2) le permite a Las Grullas estar un puesto arriba de los dirigidos por Sebastián Miranda, todo esto con dos fechas jugadas.

Esta situación obliga a Chile a vencer a Canadá en la última jornada, partido que está programado para el sábado 11 de noviembre a las 9:30 horas.

Tabla de posiciones de los grupos del Mundial Sub 17