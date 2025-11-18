Para cerrar el año con un triunfo: Chile tiene formación confirmada para el duelo ante Perú - Chilevisión

Chile confirmó su formación para su último partido del 2025, donde se enfrenta a Perú en un importante amistoso internacional.

Nicolás Córdova, entrenador nacional, decidió cambiar a una línea de cuatro defensores con respecto al reciente triunfo sobre Rusia en Sochi.

Además, se determinó el ingreso de Francisco Salinas en el lateral derecho y Lucas Cepeda en el ataque.

La formación de Chile para el duelo ante Perú

Con esto, los once de Chile son: Lawrence Vigouroux; Salinas, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Marcelino Núñez, Lautaro Millán; Darío Osorio, Cepeda y Alexander Aravena.

En la banca esperan por una chance jugadores como Gonzalo Tapia, Ben Berereton y Javier Altamirano.

Chile vs Perú: Hora y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional

El amistoso de Chile ante Perú comienza a las 14:00 horas de este martes 18 de noviembre, disputándose en Sochi.

El esperado partido será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.