Amistoso internacional: Mira acá EN VIVO y GRATIS partido de Chile ante Nueva Zelanda

La Roja salta nuevamente a la cancha para medirse a Nueva Zelanda en un amistoso internacional. El partido se disputa en el Estadio Eden Park de Auckland.

La Selección Chilena choca contra Nueva Zelanda en un nuevo desafío en esta fecha FIFA, partido que asoma bastante atractivo y que se juega en Auckland.

Tras la victoria ante Cabo Verde la semana pasada, La Roja se mide a otra escuadra que disputará el próximo Mundial y que viene de caer frente a Finlandia.

Teniendo en cuenta esto, el entrenador Nicolás Córdova sigue con la misión de analizar jugadores y probar variantes de cara al nuevo proceso.





Mira EN VIVO y GRATIS el partido de Chile vs Nueva Zelanda

El partido de Chile ante Nueva Zelanda, será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que tendrás una completísima cobertura.

Además de la TV abierta, el compromiso lo puedes ver online y gratis a través de la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Chile vs Nueva Zelanda GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a los naconales, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Horario del duelo entre Chile y Nueva Zelanda

El encuentro de La Roja contra los oceánicos arranca a las 3:15 horas de Chile de este lunes 30 de marzo.