México vs Ecuador | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México hizo valer su localía en el Mundial y sentenció el adiós de Ecuador.

México tuvo una noche soñada y derrotó 2-0 a Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial, generando gran ilusión en sus hinchas.

La Tri superó de principio a fin a un elenco sudamericano que puso muy poca resistencia, generando locura total en los más de 70 mil hinchas que llegaron al Estadio Azteca.

Los goles fueron obra de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, dos de las principales figuras del equipo comandando por el entrenador Javier “Vasco” Aguirre.