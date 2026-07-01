“No teníamos ni para comer”: La emoción de esposa de Orlando Gill tras ser héroe de Paraguay ante Alemania

Melissa Ávalos recordó los difíciles años que vivieron junto al arquero paraguayo, quien recibió reconocimiento internacional por su desempeño durante los penales.

Orlando Gill se convirtió en la gran figura de Paraguay tras atajar dos penales en la definición frente a Alemania, sellando la histórica clasificación de La Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026. Un logro que su esposa comentó con emoción.

El arquero de 26 años fue elegido como el MVP del partido luego ser la gran figura en la clasificación de su selección, venciendo 4-3 en la tanda de penales a los germanos.





Una historia de sacrificio y amor que conmovió al mundo

Mientras Gill recibía elogios a nivel mundial por su actuación en el encuentro, su esposa, Melissa Ávalos, se sumó a esta emoción con una foto en Instagram de su familia.

“Después de tantas críticas y mensajes malos, que recibimos tanto él como yo, hoy estamos viviendo esta felicidad”, expresó en su publicación, celebrando un hito que, según compartió, tomó años de sacrificio.

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En otros posts, la pareja de l meta de San Lorenzo revivió los duros momentos que enfrentaron como pareja antes de llegar a la cita planetaria.

“Orlando vendía sus prendas del club donde jugaba en ese entonces para poder solventar los gastos. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo”, relató. “Vendió todo. Vendió su camiseta de la selección Sub-20, sus prendas y sus botines. Literal, vendió todo”, escribió.

Melissa Ávalos también recordó que ese difícil período quedó atrás gracias al esfuerzo de ambos. “ Dos años atrás no teníamos ni para comer y hoy, gracias a Dios, tenemos hasta para compartir ”, confesó en la radio 780AM Paraguay.

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Ahora, y tras una heroica actuación frente a Los Teutones, la joven destacó en sus redes el presente que vive el arquero: “No fue fácil y nunca será fácil nada, pero con amor y sacrificio todo se puede”.

“Ojalá el mundo entero sepa el gran corazón que tenés y las ganas que tenés de seguir creciendo. Tu hijo y yo te amamos y estamos orgullosos de vos”, cerró.

Con su actuación frente a Alemania, Orlando Gill escribió una de las páginas más importantes de su carrera y ahora buscará seguir haciendo historia con Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.