Con lo mejor que tiene: La formación de la U para el trascendental partido ante Independiente - Chilevisión

Universidad de Chile confirmó su formación para el partido ante Independiente, el que se disputa este miércoles en el Estadio Nacional.

Por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Los Azules irán a la cancha con su tradicional línea de tres defensores y dos carrileros.

En ese escenario, el entrenador Gustavo Álvarez ratificó la delantera de Lucas Assadi, de gran rendimiento en este segundo semestre, y Lucas Di Yorio.

La formación de la U para enfrentar a Independiente

De esta manera, la alineación de la U es con: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Assadi y Di Yorio.

Por el otro lado, el Rojo de Avellaneda anunció la titularidad de los chilenos Felipe Loyola y Luciano Cabral.

U. de Chile vs Independiente: Hora y dónde ver el partido

El partido del conjunto nacional contra los trasandinos comienza a las 20:30 horas de Chile, choque que será transmitido en vivo por DSports y de manera online por la plataforma de streaming DGO.