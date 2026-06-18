Suiza vs Bosnia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Suiza y Bosnia y Herzegovina juegan en Los Ángeles un partido clave por el Grupo B del Mundial, apostando a conseguir su primera victoria en el torneo.

Suiza tiene su segunda presentación en el Mundial 2026, midiéndose este jueves a Bosnia y Herzegovina en un partido clave por el Grupo B.

Tras un decepcionante empate frente a Qatar en el estreno, la Swiss Nati confía en conseguir un buen resultado para no complicar su clasificación a la siguiente fase.

Para eso tienen que derrotar a Los Dragones, quienes vienen de igualar con el anfitrión Canadá en un choque en el que mostraron parte de su fortaleza física.





Suiza vs Bosnia por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Suiza ante Bosnia, válido por la fecha 2° del Grupo B del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver online y totalmente gratis este encuentro.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Suiza vs Bosnia GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Suiza vs Bosnia?

Este esperado cotejo entre selecciones europeas inicia a las 15:00 horas de Chile de este jueves 18 de junio, donde puedes disfrutar la previa desde las 14:00 horas.

El escenario es el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras que el árbitro designado fue el portugués Joao Pinheiro.