Qatar rescata un empate agónico ante Suiza y consigue un resultado histórico en el Mundial 2026

Cuando el partido parecía terminar, Boualem Khoukhi sorprendió a la zaga defensiva de Suiza con un cabezazo que marca el gol que le dio el primer punto a Qatar en la historia de un Mundial.

Un agónico debut tuvo Qatar en el Mundial 2026, tras empatar por 1-1 ante Suiza en un partido válido por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026.

En un repleto San Francisco Stadium de Santa Clara, los suizos se pusieron en ventaja desde los doce pasos luego de que el portero de Qatar, Mahmoud Abunada, derribara a Remo Freuler en el área chica.

Una infracción que Breel Embolo se encargó de convertir en gol para irse al descanso con el marcador 1-0 a favor de Suiza.





Qatar consigue un resultado histórico en el Mundial 2026

Ya en el complemento, Qatar sorprendió con un juego más ofensivo y fue de menos a más durante el trámite de la segunda mitad.

Cuando el partido parecía terminar, al 94′, Boualem Khoukhi sorprendió a la zaga defensiva de Suiza con un cabezazo que marca el gol que le dio el primer punto a Qatar en la historia de un Mundial.

El encuentro fue válido por el Grupo B, zona que completan Canadá, Bosnia y Herzegovina.

Mira acá el agónico gol de Qatar en su segundo mundial.