 Qatar vs Italia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 17 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Qatar vs Italia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 17

Por la primera fecha del Grupo A, Qatar se enfrenta a Italia en el comienzo del esperado Mundial Sub 17. El torneo contará con la presencia de la Selección Chilena.

Lunes 3 de noviembre de 2025 | 09:07

Qatar e Italia protagonizan uno de los grandes partidos del Mundial Sub 17, cita planetaria que arranca este lunes.

Por la primera fecha del Grupo A, los anfitriones del torneo reciben a la Azzurri que sueña con dar el primer golpe en la zona que completan Bolivia y Sudáfrica.

Cabe recordar que la Selección Chilena es parte de este esperado certamen internacional, donde se medirá a Francia en su estreno el próximo miércoles 5 de noviembre.

Qatar vs Italia por el Mundial Sub 17: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Qatar ante Italia, válido por la fecha 1° del Mundial Sub 17, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además de la TV abierta, este esperado encuentro lo podrás online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Qatar vs Italia GRATIS 

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el inicio de la cita planetaria, debes realizar el siguiente proceso:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Qatar vs Italia?

El compromiso de entre asiáticos y europeos inicia a las 12:45 horas de Chile de este lunes 3 de noviembre.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

¿No era sancionable la mano? El polémico gol de Lanús que le permitió derrotar a la U

“De qué sirve...”: La molestia de los hinchas de la U tras derrota ante Lanús en la Sudamericana

Lanús puso fin al sueño de la U en la Sudamericana tras imponerse en polémico partido

“Es penal”: Furia en los hinchas de Lanús por mano de Fabián Hormazábal en duelo ante la U
Publicidad
Publicidad