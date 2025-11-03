Qatar vs Italia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 17 - Chilevisión

Por la primera fecha del Grupo A, Qatar se enfrenta a Italia en el comienzo del esperado Mundial Sub 17. El torneo contará con la presencia de la Selección Chilena.
Qatar e Italia protagonizan uno de los grandes partidos del Mundial Sub 17, cita planetaria que arranca este lunes.
Por la primera fecha del Grupo A, los anfitriones del torneo reciben a la Azzurri que sueña con dar el primer golpe en la zona que completan Bolivia y Sudáfrica.
Cabe recordar que la Selección Chilena es parte de este esperado certamen internacional, donde se medirá a Francia en su estreno el próximo miércoles 5 de noviembre.
El partido de Qatar ante Italia, válido por la fecha 1° del Mundial Sub 17, será transmitido en vivo por Chilevisión.
Además de la TV abierta, este esperado encuentro lo podrás online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el inicio de la cita planetaria, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso de entre asiáticos y europeos inicia a las 12:45 horas de Chile de este lunes 3 de noviembre.