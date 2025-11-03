Qatar vs Italia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 17 - Chilevisión

Qatar e Italia protagonizan uno de los grandes partidos del Mundial Sub 17, cita planetaria que arranca este lunes.

Por la primera fecha del Grupo A, los anfitriones del torneo reciben a la Azzurri que sueña con dar el primer golpe en la zona que completan Bolivia y Sudáfrica.

Cabe recordar que la Selección Chilena es parte de este esperado certamen internacional, donde se medirá a Francia en su estreno el próximo miércoles 5 de noviembre.

Qatar vs Italia por el Mundial Sub 17: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Qatar ante Italia, válido por la fecha 1° del Mundial Sub 17, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además de la TV abierta, este esperado encuentro lo podrás online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Qatar vs Italia GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el inicio de la cita planetaria, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Qatar vs Italia?

El compromiso de entre asiáticos y europeos inicia a las 12:45 horas de Chile de este lunes 3 de noviembre.