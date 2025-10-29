Investigan “homicidio vial”: Revelan antecedentes de atropello de arquero a adulto mayor en Italia - Chilevisión

Nuevos antecedentes se revelaron en el caso de Josep Martínez, arquero del Inter de Milán que atropelló y dio muerte a un adulto mayor en Italia.

El futbolista español de 27 años arrolló a un hombre que transitaba en silla de ruedas, situación que generó gran conmoción en todo el país.

En las últimas horas se confirmó que la víctima es Paolo Saibene (81 años), quien tenía movilidad reducida y que falleció en el acto producto del fuerte impacto.

Investigan "maniobra inesperada" en atropello a adulto mayor

Según consignó La Gazzetta dello Sport, el afectado es un ex obrero que transitaba generalmente en el tramo de la vía provincial 32 de Fenegró, provincia de Como, lugar en el que ocurrió el fatal deceso.

El medio aseguró que las autoridades indagan una "maniobra inesperada" del anciano, la que lo hizo entrar al carril de los autos y colisionar con el auto conducido por Martínez.

Una de las teorías es que Saibene pudo haber sufrido un problema de salud que lo hizo perder el control de la silla de ruedas, lo que podría ser avalado por testigos.

Además, estaría comprobado que el arquero circulaba dentro del límite de velocidad (70 kilómetros por hora) y que, junto a otra persona que presenció el siniestro, intentaron socorrer a la víctima.

El guardameta es investigado por el delito de "homicidio vial", el que contempla penas de entre 2 y 7 años de prisión de acuerdo al Código Penal de Italia.

Un último antecedente recogido por la prensa europea es que se confiscó el celular del meta, quien sigue bastante afectado por el caso.