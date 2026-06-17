Partidos de HOY en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este miércoles debuta Inglaterra, uno de los candidatos al título. También hará su estreno Colombia, la última selección sudamericana en disputar su primer partido en esta fase de grupos.

Este miércoles 17 de junio se vivirá la séptima jornada del Mundial 2026 con el estreno de importantes selecciones que aspiran a estar dentro de los mejores del torneo, como es el caso de Inglaterra.

También será el turno de Colombia, el último sudamericano en debutar en esta fase de grupos. Los Cafeteros se enfrentarán a Uzbekistán en Ciudad de México, en lo que será el estreno mundialista de la selección asiática.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.





Partidos del Mundial miércoles 17 de junio por Chilevisión

16:00 horas (Previa por CHV desde las 15:00) | Inglaterra vs Croacia – Grupo L

22:00 horas (Previa por CHV desde las 21:00) | Uzbekistán vs Colombia – Grupo K

Horarios de los partidos miércoles 17 de junio en el Mundial 2026

13:00 horas | Portugal vs RD Congo– Grupo K

16:00 horas | Inglaterra vs Croacia – Grupo L (Transmite CHV)

19:00 horas | Ghana vs Panamá – Grupo L

22:00 horas | Uzbekistán vs Colombia – Grupo K (Transmite CHV)

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: