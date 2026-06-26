Noruega vs Francia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

El Grupo I del Mundial define a su líder con el gran partido entre Noruega y Francia, quienes se enfrentan este viernes en Boston.

Noruega y Francia protagonizan este viernes uno de los partidos más esperados del Mundial, bajando el telón del Grupo I.

Los Vikingos llegan más que encendidos al conseguir dos victorias de la mano de Erling Haaland, consiguiendo el pase a los dieciseisavos de final.

Por la otra vereda está el elenco encabezado por Kylian Mbappé, autor de 4 goles en lo que va de la cita planetaria al que le alcanza un empate para terminar como líder de la zona que completan Senegal e Irak.





Noruega vs Francia por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Noruega ante Francia, válido por la fecha 3° del Grupo I del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes gozar de este tremendo duelo gratis y online.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Noruega vs Francia GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver al elenco sudamericano, debes realizar el siguiente proceso:

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¿A qué hora es el partido de Noruega vs Francia?

El encuentro entre estas selecciones europeas comienza a las 15:00 horas de Chile de este viernes 26 de junio, disputándose en el Boston Stadium.

La previa la puedes disfrutar desde las 14:00 horas por Chilevisión con todos los detalles.