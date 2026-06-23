VIDEO | El romántico gesto del DT de Noruega tras triunfo ante Senegal que dio la vuelta al mundo

Stale Solbakken celebró la clasificación de su equipo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con un emotivo beso a su esposa que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Una de las postales más emotivas registradas en la Copa Mundial 2026 fue protagonizada por el entrenador de Noruega, Stale Solbakken, quien corrió a encontrarse con su esposa Anniken para celebrar su más reciente victoria.

Luego de vencer 3 a 2 a Senegal y clasificar a los dieciseisavos de final, el director técnico noruego no pudo ocultar su felicidad y corrió entre las gradas del estadio para besar a su pareja. Postal que dio la vuelta al mundo.

Historia de superación

Stale Solbakken no solo fue protagonista de este romántico episodio, sino que también conmovió con su historia de superación que lo tuvo al borde de la muerte.

En 2001, el entrenador sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento con el FC Copenhague, quedando inconsciente por varios minutos.





Gracias a la rápida intervención del médico del club, quien le realizó una reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de la ambulancia, Solbakken pudo permanecer con vida.

“Al principio no veía nada, solo una oscuridad total. Luego apareció un azul claro… llamémoslo túnel. Era una luz hermosa. Cuando me despertaron, pensé: ‘Oh, no, ¿podría quedarme ahí un poco más?’. No tengo explicación para lo que vi“, relató.

El DT estuvo más de siete minutos sin reaccionar y permaneció por casi 30 horas en coma. Un dramático acontecimiento que aún angustia a su esposa.