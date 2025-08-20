 Independiente vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE revancha por Copa Sudamericana - Chilevisión
Independiente vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE revancha por Copa Sudamericana

La U visita a Independiente el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, buscando asegurar su paso a la ronda de los ocho mejores.

Miércoles 20 de agosto de 2025 | 15:40

Universidad de Chile disputa este miércoles su esperada revancha ante Independiente, rival al que visita por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras ganar por la cuenta mínima la ida, Los Azules deben ganar o empatar en Argentina para clasificar a la siguiente ronda, donde se espera un encuentro bastante tenso.

Para este importante cotejo, el entrenador Gustavo Álvarez no contará con Israel Poblete, una pieza clave en el mediocampo que se lesionó el pasado fin de semana.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Independiente vs U. de Chile?

El partido de Independiente ante Universidad de Chile, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este vital duelo de manera online. Para poder verlo, debes ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Independiente y U. de Chile por Copa Sudamericana

El compromiso del Rojo contra el Romántico Viajero inicia a las 20:30 horas de Chile de este miércoles 20 de agosto, disputándose en el Estadio Libertadores de América.

El ganador de esta llave chocará se enfrentará al vencedor del cruce entre Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima

