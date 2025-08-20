A qué hora juega la U ante Independiente HOY la revancha por Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile define su paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, enfrentando a Independiente en condición de visitante.

Por la revancha de los octavos de final, Los Azules buscan aguantar la ventaja conseguida en la ida y meterse entre los ocho mejores del torneo.

Para eso, el elenco dirigido por Gustavo Álvarez debe ganar o empatar contra el Rojo de Avellaneda que acumula varios encuentros sin conocer la victoria.

Copa Sudamericana: ¿A qué hora Independiente vs la U HOY?

El partido de Independiente ante Universidad de Chile arranca a las 20:30 horas de Chile de este miércoles 20 de agosto.

El recinto que recibe este esperado encuentro es el Libertadores de América, donde se esperan más de 40 mil hinchas.

¿Dónde ver el partido de Independiente vs la U por Copa Sudamericana?

El duelo del elenco argentino contra el Romántico Viajero será transmitido en vivo por los canales ESPN y DGO.

Además, las plataformas de streaming Disney + y DGO también emitirán de manera online la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.