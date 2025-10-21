Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido Copa Sudamericana - Chilevisión

Independiente del Valle recibe a Atlético Mineiro en el comienzo de las semifinales de la Copa Sudamericana, chocando por el partido de ida este martes.

El Matagigantes de Matías Fernández sueña con dar otro golpe y meterse en la gran final, apostando a hacerse fuerte de local y llegar bien posicionado a la revancha.

Por el otro lado está el Galo, cuadro que cuenta con el chileno Iván Román y que contrató hace algunas semanas a Jorge Sampaoli en la búsqueda del título.

Cómo ver el partido de Independiente del Valle vs Atlético Mineiro EN VIVO y ONLINE

El partido de Independiente del Valle ante Atlético Mineiro será transmitido en vivo por los canales ESPN y DirecTV, este último perteneciente a la señal DirecTV.

Adicionalmente, las plataformas de streaming Disney + y DGO también emitirán la semifinal de ida de la Copa Sudamericana de manera online.

Hora del partido entre Independiente del Valle y A. Mineiro por Copa Sudamericana

El cotejo de los ecuatorianos contra los brasileños inicia a las 21:30 horas de Chile de este martes 21 de octubre.

El recinto para el esperado duelo es el Estadio Banco Guayaquil de Quito, mientras que el árbitro designado fue el colombiano Carlos Betancur.