Tensión total en Ecuador: Familia de Sebastián Beccacece se va a los insultos con hinchas en el estadio

Cercanos al entrenador argentino lo defendieron de las críticas luego del empate ante Curazao, resultado que complicó seriamente el futuro de La Tri en el Mundial.

El pobre empate 0-0 de Ecuador ante Curazao por el Mundial sigue dando que hablar. En esta ocasión por un video en que aparece la familia de Sebastián Beccacece discutiendo con hinchas en el estadio.

El tenso clima en La Tri se trasladó a las tribunas del Estadio Kansas City, donde algunos fanáticos perdieron la paciencia y le gritaron al entrenador argentino.

De acuerdo a las imágenes, una mujer cercana al trasandino no aguantó los improperios hacia su familiar y encaró a un aficionado en la platea.





Captan a familia de Beccacece discutiendo con hinchas de Ecuador

Al escuchar una recriminación hacia el ex entrenador de Universidad de Chile, esta persona le lanzó un vaso con liquido y la temperatura escaló.

“No tienes ni pu… idea. No sabes de fútbol, no miraste el partido”, dijo la mujer que intentó ser controlada por varios asistentes.

La igualdad contra La Familia Azul dejó a Ecuador con solamente un punto en dos jornadas, complicando seriamente su clasificación a la siguiente ronda.

Para poder avanzar de fase, el elenco sudamericano está obligado a derrotar a Alemania el próximo jueves 25 de junio.

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