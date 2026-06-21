“Somos la vergüenza del Mundial”: La furia de los hinchas de Ecuador tras empate ante Curazao

Los fanáticos estallaron luego de la igualdad con “La Familia Azul”, apuntando a los jugadores y al entrenador Sebastián Beccacece.

Totalmente decepcionandos terminaron los hinchas de Ecuador luego del empate 0-0 ante Curazao, resultado que complicamente seriamente a La Tri en el Mundial 2026.

La escuadra sudamericana tenía la obligación de ganar luego de la derrota contra Costa de Marfil en el debut, pero falló sus chances y suma solamente un punto en dos jornadas.

Esto los obliga a derrotar a Alemania en la última fecha para tener chances de clasificar, aunque los fanáticos se sienten cada vez más eliminados.





Hinchas de Ecuador estallaron luego de empate contra Curazao

Apenas terminó el cotejo, los aficionados fueron al Instagram oficial de su selección y desataron toda su molestia.

“Decepción”, “impotencia” o “somos la vergüenza del Mundial”, fueron solamente algunos de los comentarios que inundaron la publicación de la paridad con los caribeños.

De hecho, un hincha aseguró que “Perú, Venezuela o Chile ganaban este partido”, desatando toda su furia por este resultado que parecía inesperado en la previa.

Además de criticar a los jugadores, los dardos apuntaron a Sebastián Beccacece por la elección de los titulares y la tardanza en los cambios.