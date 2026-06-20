Ecuador vs Curazao: Sigue AQUÍ el minuto a minuto del partido por el Mundial

Ecuador no puede fallar y va por sus primeros puntos en el Mundial frente a Curazao, rival que viene de recibir una contundente goleada frente a Alemania.

Ecuador busca sumar sus primeros puntos en el Mundial 2026 a costa de Curazao, rival al que se enfrenta este sábado por la fecha 2° del Grupo E.

La Tri necesita con urgencia la victoria tras caer en el estreno contra Costa de Marfil, donde perdió con un agónico gol en el cierre del segundo tiempo.

Por la otra vereda está la escuadra conocida como “La Familia Azul”, quienes fueron aplastados 7-1 por Alemania en el estreno en uno de los duelos que más llamó la atención de la jornada inicial.





Hora del partido entre Ecuador y Curazao

El compromiso de los dirigidos por Sebastián Becaccece ante los centroamericanos inicia a las 20:00 horas de Chile de este sábado 20 de junio.

La sede para este crucial duelo es Kansas City, mientras que el árbitro designado por la FIFA fue el chino Ma Ning.

Ecuador vs Curazao por el Mundial: Sigue aquí el partido

El partido de Ecuador ante Curazao lo puedes seguir de forma online y totalmente GRATIS acá con el minuto a minuto.