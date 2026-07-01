Estados Unidos vs Bosnia: Sigue AQUÍ el partido de los locales por el Mundial minuto a minuto

Tras mostrar un gran rendimiento en la fase de grupos, Estados Unidos se mide a Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final del Mundial.

Llegó la hora de Estados Unidos. Uno de los anfitriones nuevamente va a la cancha para afrontar los dieciseisavos de final del Mundial ante Bosnia y Herzegovina.

El cuadro dirigido por Mauricio Pochettino superó de gran manera la fase de grupos, dándose el lujo de rotar el equipo en la fecha final contra Turquía.

Pese a esto, el equipo norteamericano no se confía de cara al encuentro con los europeos que apuesta a la potencia física de sus jugadores para avanzar de ronda.





Hora del partido entre Estados Unidos y Bosnia

El cotejo de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina inicia a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 1 de julio.

El árbitro que dirige el compromiso es el brasileño Raphael Claus, mientras que el escenario es el San Francisco Bay Area Stadium.

Estados Unidos vs Bosnia: Sigue AQUÍ el partido

Este esperado cruce por los los dieciseisavos de final del Mundial puedes seguirlo GRATIS acá con el minuto a minuto.